Effondrement d'un immeuble à Miami: le bilan passe à 11 morts, Biden souhaite une enquête

Effondrement d'un immeuble aux Usa

Le président américain Joe Biden affirme être en faveur d'une enquête sur l'effondrement d'un immeuble près de Miami, faisant 11 morts et 150 personnes portées disparues, de sorte que de tels faits ne se reproduisent plus.

Le président Biden, "est d'avis qu'il devrait y avoir une enquête", selon Jen Psaki, porte-parole de la Maison Blanche. Elle a affirmé que l'administration américaine souhaite "jouer un rôle constructif grâce aux ressources fédérales pour aller au fond des choses et éviter que cela se reproduise à l'avenir".

Elle n'a pas précisé les détails sur la manière dont l'enquête devrait être menée.

Le bilan s’alourdit

Cinq jours après l'effondrement d'un immeuble près de Miami, le bilan s'est alourdi, passant de 9 à 11 morts, a annoncé lundi la maire du comté de Miami-Dade, un total de 150 personnes étant toujours manquantes.





"Ces dernières heures, les secouristes ont retrouvé une autre victime. Le nombre confirmé de morts est de 11", a annoncé Daniella Levine Cava, maire du comté de Miami-Dade, lors d'une conférence de presse en début de soirée lundi.





150 personnes sont toujours portées disparues, parmi lesquelles des dizaines de Latino-Américains originaires d'Argentine, de Colombie, du Paraguay, du Chili et de l'Uruguay.