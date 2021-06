Élections régionales: la fille de Jacques Chirac élue haut la main en Corrèze

Claude Chirac, élection Corrèze

Claude Chirac, la fille de l’ancien président français, a été élue conseillère départementale de Corrèze ce dimanche à l’issue du deuxième tour des élections régionales en France.

“Je remercie toutes celles et tous ceux qui nous ont accordé leur confiance. On a vécu avec Julien (ndlr. Bounie son binôme) des semaines parmi les plus importantes de notre existence. Aller à la rencontre des habitants de Brive 2 a été un moment pour nous essentiel”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle sort de cette expérience “avec une envie farouche de poursuivre”, de “se mettre au service des gens”, “d’approfondir le lien” et “d’agir”, selon le journal La Montagne.





Ce sacre n’est pas véritablement une surprise étant donné qu’elle avait failli se faire élire dès le premier tour. Pour sa première élection, elle a obtenu plus de 70% des choix avec son binôme Julien Bounie, sans étiquette mais identifié à droite.





Claude Chirac était candidate en Corrèze, dans le canton de Brive 2, le fief politique de ses parents. Lors du premier tour dimanche dernier, elle avait récolté 58,42% des voix. Malgré ce score, elle n’avait pas pu être élue.





Pour cela, il aurait fallu pour cela qu’elle obtienne les suffrages de 25% des inscrits, là où elle en avait remporté 17,5%, selon le journal La Montagne.





La semaine dernière, dès l’annonce des résultats, Claude Chirac avait eu une pensée émue pour ses parents, Jacques et Bernadette Chirac. “Pour mon père, bien sûr, mais aussi pour maman qui a terminé son engagement dans ce canton de Brive 2, j’ai eu une très forte émotion et pour l’un et pour l’autre”, a-t-elle reconnu.