Elio Di Rupo en visite en Roumanie pour renforcer la coopération

Le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, est à Bucarest, ces jeudi et vendredi pour une visite de travail destinée à renforcer les liens qui unissent la Wallonie et la Roumanie.





M. Di Rupo rencontrera le Premier ministre roumain Nicolae Ciuca et le président de la Chambre des Députés, Mr. Marcel Ciolacu. Il participera à une réunion de travail avec, notamment, Charles Roussel, General Manager de Sonaca Transilvania, Elena Ionescu, Managing Director de Solvay Roumanie/Hongrie et Alain Schodts, Executive Director de la Chambre belgo-luxembourgeoise de Commerce en Roumanie/Moldavie.





Il se rendra dans le bureau économique et commercial de l’AWEX, qui a juridiction sur la Roumanie, la Bulgarie, la Moldavie et la Macédoine du Nord. Durant ces réunions, le ministre-président abordera les relations diplomatiques et économiques qui unissent la Wallonie et la Roumanie.





Au niveau économique, plus de 300 entreprises wallonnes exportent vers la Roumanie. Plus de 700 ont indiqué avoir un intérêt pour le marché roumain.





Plusieurs secteurs prioritaires

Les secteurs prioritaires de l’économie roumaine sont l’innovation, la recherche, la santé, l’agroalimentaire, l’économie circulaire, le numérique et les cybertechnologies. Ce sont aussi des secteurs d’intérêt pour la Wallonie. Plusieurs entreprises wallonnes sont présentes en Roumanie, telles que Solvay et la Sonaca.





Opportunités

Selon le cabinet de M. Di Rupo, la Roumanie présente par ailleurs un potentiel de croissance tiré par les investissements roumains sur lesquels les entreprises wallonnes pourraient tirer des opportunités. La Roumanie est également importante dans l’exportation d’équipements électroniques pour la transition verte et digitale. C’est un client de produits pharmaceutiques.