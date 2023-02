Elisabeth Borne fait une concession sur la réforme des retraites à la demande des Républicains

Elisabeth Borne, Pm de la France

La Première ministre française Elisabeth Borne a annoncé samedi soir que les personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à la retraite à 63 ans, et non 64 ans. Elle répond ainsi favorablement à la demande des députés républicains dans le dossier très contesté de la réforme des retraites qui a déclenché des manifestations nationales au cours du mois passé.





"Nous allons bouger en étendant ce dispositif de carrières longues à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Ils pourront ainsi partir à 63 ans", a déclaré la cheffe du gouvernement dans le journal français JDD. "Nous entendons" la demande des élus de droite, a-t-elle ajouté, avant le coup d'envoi lundi des débats devant l'Assemblée nationale.





Les voix des Républicains (LR) sont indispensables pour faire passer cette réforme. Ils ont fait monter les enchères et plaident depuis plusieurs jours pour éviter que "ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt (doivent) cotiser le plus longtemps", selon le président du parti Eric Ciotti.





“Certains, notamment à gauche, entretiennent des malentendus”

Actuellement, un début de carrière avant 20 ans peut permettre un départ anticipé de deux ans, et une entrée dans la vie active avant 16 ans peut donner droit à une retraite anticipée de quatre ans. Le projet de réforme prévoit que ce dispositif sera "adapté": ceux qui ont débuté avant 20 ans pourront partir deux ans plus tôt, soit 62 ans; ceux qui ont commencé avant 18 ans pourront partir à 60 ans, etc.