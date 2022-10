Elle découvre l’homosexualité de son fils de 12 ans et tente de l’empoisonner

Les faits ont eu lieu ce dimanche 2 octobre, en France, à Sèvres, en région parisienne. La mère a été placée en garde à vue.





C’est son fils qui a témoigné contre elle ce dimanche matin, vers 7h30. Il venait d’arriver en pleurs au commissariat de Sèvres (Hauts-de-Seine, Île-de-France)... suivi par sa mère qui lui intimait de se taire, relate Le Parisien. Le jeune garçon, d’origine camerounaise, a néanmoins répondu aux policiers et détaillé la tentative d’empoisonnement qu'il venait de subir pendant la nuit.





Des “photos dénudées”

En effet, vers 4h du matin, sa mère serait venue le réveiller pour lui demander des explications quant à la présence sur son téléphone portable de "photos dénudées d’un homme adulte” et d’échanges de messages explicites. Elle venait aussi de découvrir qu’il était inscrit sur un “site de rencontres homosexuelles", selon une source proche du dossier. L'orage passe, l’enfant se rendort.





“Tu n’es plus mon fils”

Quelques heures plus tard, quand il se lève, elle repart à l’assaut et le couvre d’insultes, selon Le Parisien: “Tu n’es plus mon fils”, lui hurle-t-elle “en le menaçant de mort”. Elle remplit alors un verre avec de l’eau de Javel et le force à le boire. Elle échoue: il recrache la totalité du détersif. Sa famille, son beau-père et ses deux soeurs n’interviennent pas. Selon le jeune garçon, sa mère l’aurait ensuite entraîné vers le pont de Sèvres pour tenter de le jeter dans la Seine.





Mises en examen