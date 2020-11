Elle sème la zizanie à Malaga en roulant longuement sur les voies du métro

Une conductrice confond les rails et la route

Une conductrice ivre a confondu les voies du métro de Malaga avec la route pendant plus d’un kilomètre.

La vidéo de cet incident, datant du 31 octobre dernier, a été publiée par la police de Malaga. Une conductrice de 25 ans s’est engagée sur les voies du métro pendant plus d’un kilomètre, passant devant la station d’un hôpital et traversant des zones où les rails se confondaient avec la véritable route. Finalement, peu de temps après la station de l’université, le véhicule s’est retrouvé bloqué sur les rails et ne pouvait plus redémarrer.