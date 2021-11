Elon Musk: “Si l'ONU peut me dire comment éradiquer la faim avec 6 milliards, je le ferai”

Elon Musk demande à l'Onu comment eradiquer la faim

Le milliardaire Elon Musk a promis sur les réseaux sociaux de vendre et de faire don de 6 milliards de dollars (5,2 milliards d’euros) d’actions Tesla si le Programme alimentaire mondial des Nations unies (ONU) peut prouver qu’avec cette somme d’argent, on peut contribuer à éliminer la faim dans le monde.





Cette offre fait suite à un une information partagée par CNN selon laquelle 2% de la fortune d’Elon Musk pourraient mettre fin à la famine dans le monde.

Selon David Beasley - le directeur du Programme alimentaire mondial - certains ultra-riches devraient faire preuve de générosité et donner une fraction de leur richesse. Il a mentionné Jeff Bezos et Elon Musk. “Six milliards pour aider 42 millions de personnes qui vont littéralement mourir si nous les abandonnons à leur sort. Ce n’est pas difficile”, a-t-il déclaré.





Famine

Selon M. Beasley, c’est la combinaison d’un certain nombre de crises majeures, telles que le changement climatique et la pandémie, qui fait que de nombreux pays sont confrontés à la famine. Entre autres, 22,8 millions de personnes en Afghanistan et 5,2 millions de personnes en Éthiopie ont un besoin urgent de nourriture. Les organisations humanitaires, quant à elles, ont du mal à acheminer des fournitures sur le terrain. “Nous n’avons pas d’essence, nous n’avons pas d’argent et nous ne pouvons pas faire circuler nos camions sur le terrain”, a-t-il déclaré.





Selon la liste Forbes des milliardaires, Elon Musk est actuellement l’homme le plus riche du monde, et de loin, avec une valeur nette de 292,6 milliards de dollars ou 253 milliards d’euros. En comparaison, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, occupe la deuxième place avec 195,9 milliards de dollars ou 169 milliards d’euros.





Condition

Elon Musk a répondu aux déclarations de Beasley via Twitter hier. “Si l’ONU peut vous dire ici, dans ce fil, comment exactement vous pouvez éliminer la faim avec 6 milliards de dollars, je vais immédiatement vendre des actions de Tesla et le faire”, a-t-il écrit. Il y avait toutefois une condition claire : “Il doit s’agir d’une explication ouverte, afin que le public puisse voir exactement comment l’argent est dépensé.”





Beasley a répondu à l’offre après plusieurs heures. “Le reportage de CNN n’était pas exact”, a-t-il tweeté. “Six milliards de dollars ne mettront pas fin à la famine mondiale, mais ils empêcheront l’instabilité géopolitique et les migrations de masse, et sauveront 42 millions de personnes qui sont au bord de la famine.





Et il est allé encore plus loin avec un nouvel appel. “Avec votre aide, nous pouvons apporter l’espoir, la stabilité et changer l’avenir. Laissez-nous parler. Ce n’est pas aussi difficile que le Falcon Heavy (un lanceur commercial puissant et partiellement réutilisable de la société spatiale américaine SpaceX d’Elon Musk, ndlr), mais l’enjeu est trop important pour ne pas avoir au moins une conversation. Je peux m’asseoir sur le prochain vol avec vous. Jetez-moi dehors si vous n’aimez pas ce que vous entendez.”