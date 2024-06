Elon Musk : le milliardaire est devenu papa pour la 12e fois

Elon Musk et sa compagne, Shivon Zilis, ont accueilli leur troisième bébé ensemble, le 12e enfant pour l’homme d’affaires.







Une heureuse nouvelle. Elon Musk, patron, entre autres, de l'entreprise spatiale SpaceX, est devenu père pour la 12e fois, a confirmé le fondateur de Tesla, ce week-end, à Page Six.





«En ce qui concerne l'expression «père en secret», c'est également faux. Tous nos amis et notre famille sont au courant. Le fait de ne pas publier de communiqué de presse, ce qui serait bizarre, ne signifie pas "secret"», a déclaré le propriétaire de X (anciennement Twitter), sans révéler le nom et le sexe du nouveau-né.





La nouvelle a été annoncée pour la première fois dans un article de Bloomberg ce 22 juin, intitulé «Elon veut que vous ayez plus de bébés», mettant l'accent sur son obsession pour le taux de natalité. Le média a indiqué que les parents ont refusé de commenter la naissance lorsqu'ils ont été contactés.





PÈRE POUR LA DOUZIÈME FOIS





Après un mariage en 2000, Elon Musk et la romancière Justine Wilson ont accueilli leur premier enfant, Nevada Alexander, décédé du syndrome de mort subite du nourrisson à l'âge de 10 semaines, en 2022. Ils ont ensuite eu des jumeaux, Vivian et Griffin, grâce à une FIV en 2004, et des triplés, Kai, Saxon et Damian, ont suivi en 2006.





Le magnat de l'industrie est devenu à nouveau père en mai 2020 avec la chanteuse Grimes, accueillant son fils X Æ A-Xii. En novembre 2021, un deuxième enfant, une fille nommée Exa Dark Sideræl43, est née d'une mère porteuse. Selon un biographe d'Elon Musk, un troisième enfant appelé Techno Mechanicus a également vu le jour, mais la date de naissance reste inconnue.