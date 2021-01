Elon Musk promet 100 millions de dollars à celui qui pourra l’aider à résoudre ce problème

Elon Musk, Milliardaire Americain

Le dernier tweet d’Elon Musk n’est pas passé inaperçu...





Le milliardaire américain, devenu au début de l’année, brièvement, l’homme le plus riche du monde, ne manque pas d’ambition ni d’idées. Le fondateur de Tesla et SpaceX sait également se montrer généreux à l’égard de ceux qui peuvent l’aider à atteindre ses objectifs. Sa dernière annonce alléchante concerne le dioxyde de carbone. Elon Musk a en effet publié sur Twitter ce vendredi qu'il était prêt à offrir 100 millions de dollars (82 millions d’euros) à celui ou celle qui pourra l’aider à améliorer radicalement le problème du captage et du stockage du dioxyde de carbone, relate presse-citron.





Un tweet laconique qu’il expliquera “plus en détail la semaine prochaine” mais qui a déjà été "liké” près de 400.000 fois et largement commenté.





Neutralité carbone