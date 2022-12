Elon Musk suspend le compte Twitter de Kanye West : voici la raison

Le compte Twitter de Kanye West suspendu

Twitter a suspendu vendredi le compte du rappeur américain Kanye West.





West a été épinglé pour "incitation à la violence", après la publication d'une image représentant une croix gammée entrelacée avec une étoile de David, a annoncé le patron du réseau social Elon Musk.





"Simplement pour clarifier que son compte a été suspendu pour incitation à la violence", a indiqué M. Musk, en réponse à l'image postée par le rappeur, de plus en plus isolé après ses récentes remarques antisémites et son admiration affichée pour Hitler.





Kanye West avait également partagé une photo d’un Elon Musk torse nu se faisant arroser d’eau, qui était sous-titré: "Souvenons-nous toujours de cela comme mon dernier tweet".





La suspension de Twitter est intervenue après un échange entre les deux hommes que le rappeur a ensuite rendu public.





"Désolé mais tu es allé trop loin, ce n'est pas de l'amour", a écrit le patron de Twitter dans un message privé. West a répondu en défiant Elon Musk: "qui a fait de vous le juge"?





La publication de l'image associant les symboles du régime nazi et du judaïsme s'ajoute aux nombreuses provocations du chanteur qui ont déjà poussé de nombreuses marques à couper les ponts avec lui.





Le rappeur de 45 ans, qui dit souffrir de troubles bipolaires et se fait désormais appeler Ye, a de nouveau fait scandale jeudi en confiant son amour pour Hitler et les nazis lors d'une interview dans une émission.





Après cette nouvelle tirade, le réseau social Parler, qu'il convoitait depuis ses démêlés avec d'autres plateformes, a annoncé avoir à renoncer à se faire racheter par la star déchue.





L'entreprise aux commandes de ce réseau social, très populaire auprès des ultra-conservateurs pour sa défense d'une liberté d'expression quasiment sans limite, a précisé avoir pris cette décision à la mi-novembre.