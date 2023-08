Embarcation partie de Fass Boye : Plus de 60 morts selon l'OIM

Plus de 60 migrants sont présumés avoir perdu la vie à bord d'une pirogue partie des côtes sénégalaises, plus précisément à Fass Boye début juillet et retrouvée lundi au large du Cap-Vert, a indiqué mercredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).





Le nombre de personnes décédées est estimé à 63, celui des survivants étant de 38, dont quatre enfants de douze à seize ans, a dit à l'AFP une porte-parole de l'OIM, Safa Msehli.





nl-lal-mln/mm