Émigration : Et si le Sénégal "exportait" des chauffeurs routiers en Angleterre ?

Mais qu'attend donc Gora Khouma pour y expatrier ses gars ? En tout cas, une nouvelle qui devrait l'intéresser ! En effet, on apprend qu'en Angleterre, on assiste actuellement à une grave pénurie de carburant, beaucoup de stations service ne disposant plus d'essence ou de gasoil à vendre aux automobilistes.





En réalité, rapporte le quotidien Le Témoin dans sa livraison de ce jeudi, il s'agit d'une fausse pénurie puisque, on le sait, la Grande-Bretagne est une productrice de pétrole dans la mer du Nord.





Le problème qui se pose au pays de Boris Johnson, en fait, c'est que, du fait de la pandémie et du Brexit, il y a un manque de chauffeurs routiers pour conduire les camions-citernes et autres marchandises.





On estime le déficit à 100 000 chauffeurs routiers et le gouvernement du Premier ministre Johnson serait près en urgence à délivrer 5 000 visas à des chauffeurs pour atténuer quelque peu la pénurie de carburant.