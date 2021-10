Emirats arabes unis : 375 migrants africains victimes de détention et d'expulsion

Des migrants aux Emirats Arabes-Unis

Ils sont 375 travailleuses et travailleurs migrants africains à être appréhendés par la police des Émirats arabes unis. Interpellés chez eux lors d'un contrôle nocturne "effrayant", révèle Amnesty International, ils ont été conduits à la prison d’al Wathba et soumis à des traitements dégradants et à de multiples violations de leurs droits.





Après une détention d'une période de deux mois, ils ont été expulsés collectivement, en dehors de toute procédure légale.





La police émirienne aurait, selon Amnesty International, falsifié les résultats négatifs de tests Pcr pour qu’ils puissent voyager, tout en les dépouillant de leurs affaires et leur a refusé la possibilité de consulter un avocat.