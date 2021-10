Emmanuel Macron et Joe Biden se sont de nouveau entretenus au téléphone

Ce nouvel appel s’inscrit dans une phase de réchauffement entre Paris et Washington après la crise des sous-marins.





Joe Biden et Emmanuel Macron ont de nouveau décroché leur téléphone. Et cette fois, les deux dirigeants "ont discuté des efforts nécessaires pour renforcer l'Europe de la défense tout en garantissant une complémentarité avec l'Otan", a indiqué un communiqué de l'exécutif américain, vendredi 22 octobre.





Cet appel était aussi l'occasion de préparer leur rencontre qui devrait avoir lieu fin octobre, lors du G20 de Rome. Ce n'est pas tout : ce tête-à-tête dans la capitale italienne sera suivi de la visite à Paris de Kamala Harris, les 11 et 12 novembre, où elle sera reçue par Emmanuel Macron. La vice-présidente américaine et le chef de l'Etat français "discuteront de l'importance de la relation transatlantique pour la paix et la sécurité dans le monde et ils insisteront sur l'importance de notre partenariat pour les défis planétaires comme le Covid-19 et la crise climatique, en passant par les questions du Sahel et de l'Indo-Pacifique", a précisé la Maison Blanche.





Cet appel est en tout cas le signe que les deux pays poursuivent leurs efforts pour apaiser les tension, un mois après leurs différends au sujet de la crise des sous-marins australiens. Cette crise est en effet la crise diplomatique la plus grave entre ces deux alliés historiques depuis le "non" français à la guerre d'Irak en 2003.