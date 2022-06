Emmanuel Macron : « La Russie ne peut ni ne doit gagner » la guerre

Macron parle de la guerre en Ukraine

Clap de fin pour le sommet du G7 qui s’est tenu en Allemagne. Ce mardi, au terme de cette rencontre regroupant 7 chefs d’Etat enregistrant les PIB les plus importants au monde, le Président français, Emmanuel Macron, a tenu une conférence de presse. Il a déclaré avec fermeté que « la Russie ne peut, ni ne doit gagner » la guerre en Ukraine.





« Le groupe des sept grandes puissances partage un même attachement à l'ordre multilatéral démocratique. Ce qui ressort, de manière très claire, de nos conclusions, nos discussions, ce n'est pas l'Ouest qui s'oppose au reste du monde, mais bien le camp de la paix contre celui de la guerre », a précisé le Président français.