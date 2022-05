Emmanuel Macron se balade seul la nuit dans les rues de Paris: le cliché surprenant

Emmanuel Macron se balade seul dans la nuit

Soazig de la Moissonnière, photographe officielle et personnelle d’Emmanuel Macron, a partagé ce lundi un cliché étonnant du président français, seul, la nuit, en train de se balader dans les rues de Paris...

.

La photographe aime présenter Emmanuel Macron sous un angle inédit, parfois à la limite de la mise en scène forcée, et suscite régulièrement le débat. À l’image de ce cliché du président, chemise ouverte et torse velu, publié le mois dernier sur Instagram, ou encore la série en toute décontraction, mal rasé et vêtu d’un pull à capuche, considérée comme une parodie malvenue de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.





Des critiques et des commentaires incrédules qui ne semblent pas émouvoir la principale intéressée. Elle a cette fois présenté le chef de l’État au téléphone, seul, le soir, dans les rues de Paris. Comme s’il pouvait se le permettre. Comme si aucun agent de sécurité n’était à ses côtés pour préserver son intégrité.