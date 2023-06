Emmanuel Macron souligne le rôle nocif des réseaux sociaux





Les scènes de pillages sont massivement relayées sur les réseaux sociaux, prisés du jeune public. «Nous avons vu sur plusieurs d'entre eux, Snapchat, Tiktok, à la fois l'organisation de rassemblements se faire, mais une forme de mimétisme de la violence», a pointé le chef de l'État français . Emmanuel Macron a ainsi appelé ces plateformes à supprimer les contenus «les plus sensibles» dans un «esprit de responsabilité». Des demandes seront faites par les autorités pour identifier les internautes qui utilisent ces moyens de communication «pour appeler au désordre ou pour exacerber la violence», a-t-il précisé





Trouver l'identité de «ceux qui appellent au désordre»

«La loi a prévu, y compris ces derniers mois, des changements et l'exercice d'un contrôle parental qu'il convient de faire pleinement respecter, mais nous prendrons dans les prochaines heures plusieurs dispositions (...) d'abord en lien avec ces plateformes, d'organiser le retrait des contenus les plus sensibles», a annoncé le président. Les ministres se réunissent à 18h30 ce vendredi avec les plateformes numériques pour établir ces dispositions. «Des demandes seront aussi faites partout où c'est utile et à chaque fois que c'est utile, pour avoir l'identité de celles et ceux qui utilisent ces réseaux sociaux pour appeler au désordre ou pour exacerber la violence», a-t-il précisé.





Pour parvenir à obtenir ces données, les forces de l'ordre ont notamment la possibilité de demander aux plateformes les adresses IP des utilisateurs mis en cause, et ainsi de retrouver l'adresse postale de leur ordinateur ou téléphone portable, de quoi faciliter leurs interpellations.