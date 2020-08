Emmanuel Macron veut "organiser l'aide internationale" après les explosions

Macron organise l'aide Internationale pour le Liban

Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé jeudi qu'il voulait "organiser l'aide internationale" pour le Liban où il est arrivé deux jours après les explosions meurtrières au port de Beyrouth qui ont dévasté des quartiers entiers de la capitale.

"Nous aiderons à organiser dans les prochains jours des soutiens supplémentaires au niveau français et au niveau européen", a précisé Emmanuel Macron. "Je souhaite organiser la coopération européenne et plus largement la coopération internationale", a-t-il ajouté.





Arrivée ce matin au Liban

Le président français est arrivé jeudi au Liban, première visite d’un chef d’État étranger depuis les explosions qui ont dévasté des quartiers de Beyrouth, faisant plus de 137 morts, selon l’Élysée. M. Macron veut “démentir que le Liban”, touché par une crise politique et économique, “est seul, coulé, près de disparaître”, a précisé l’Élysée.





Sans réformes, le Liban “continuera de s’enfoncer”