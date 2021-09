[Vidéo] En Afghanistan, un responsable taliban interdit aux femmes de faire du sport

En faisant du sport, les femmes "pourraient être confrontées à une situation où leur visage et leur corps ne seront pas couverts", ce que "l'Islam ne permet pas".





FEMMES - Plus de trois semaines après avoir pris le pouvoir en Afghanistan, les talibans ont dévoilé mardi 7 septembre soir leur gouvernement provisoire, mais leur programme politique reste encore très flou.





Un responsable de la commission culturelle talibane, Ahmadullah Wasiq, a cependant expliqué au média australien SBS News que les femmes ne seraient pas autorisées à jouer au cricket, ni à aucun autre sport, sous le nouveau régime (voir la vidéo ci-dessus).





Leur chef suprême, Hibatullah Akhundzada, dans une très rare intervention publique, avait insisté sur le fait que le gouvernement aurait pour tâche de faire respecter la charia, la loi islamique.





Droits des femmes





Le premier passage au pouvoir des Talibans entre 1996 et 2001 avait été notamment marqué par la disparition des femmes de l'espace public. Les islamistes ont multiplié les gestes et les déclarations depuis le 15 août pour tenter de rassurer sur ce point, affirmant que les droits des femmes seraient respectés en conformité avec la charia.





Ils ont annoncé que les Afghanes pourraient étudier à l'université, mais dans des classes non mixtes, et avec abaya (vêtement long traditionnel) et niqab (voile couvrant tout le visage sauf les yeux) obligatoires. Elles pourront aussi travailler mais "dans le respect des principes de l'islam".





Sous leur précédent régime, les femmes n'étaient autorisées ni à travailler, ni à étudier, à de rares exceptions près. L'absence de femmes dans le gouvernement provisoire constitue toutefois un mauvais signal.





Des inconnues demeurent également sur le droit des femmes à sortir dans la rue sans être accompagnées d'un homme, ce qui était interdit par les talibans dans les années 1990, ou encore sur l'obligation de porter la burqa (voile épais couvrant le corps et cachant les yeux).





Visage et corps couverts





Sous leur premier gouvernement, certains sports étaient autorisés, mais ils étaient strictement contrôlés: seuls les hommes pouvaient jouer ou assister aux rencontres.





Selon les dernières déclarations talibanes, les femmes ne devraient toujours pas être autorisées à faire du sport.