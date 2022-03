En Allemagne, des enfants battent et frappent un garçon dans un cimetière et le laissent pour mort

Des ados battent un garçon dans un cimetière en Allemagne

Trois enfants ont donné des coups de pied et de poing à un garçon et ont laissé leur victime gravement blessée dans un cimetière de la région allemande de la Ruhr. Le garçon de 15 ans a été emmené à l’hôpital dans un état critique, mais son état est désormais stable. La police a ouvert une enquête pour tentative d’homicide involontaire.





Entre fleurs, tombes et columbarium, une tache de sang sur le chemin donne une idée de l’horreur qu’a dû vivre un étudiant (15 ans) au cimetière de Herne, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Ici, la victime gisait sans défense sur le sol, tandis que trois enfants de 12 et 13 se donnaient à cœur joie sur le corps de l’adolescent sans défense.





C’est un randonneur avec un chien qui a peut-être sauvé la vie de l’adolescent blessé. Il a trouvé le garçon gravement blessé peu après cinq heures samedi matin et a immédiatement alerté les services d’urgence et la police. La victime n’est plus en danger, mais n’a pas encore pu être interrogée. Selon les médias allemands, les auteurs ne sont pas inconnus de la police.