En Chine, Sergueï Lavrov annonce l’avènement d'un nouvel ordre mondial “plus juste”

Chine et la Russie

Un ordre mondial “plus juste”. Cinq semaines après l'invasion de l'Ukraine, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a obtenu mercredi auprès de son allié chinois une réaffirmation de l'amitié “sans limite” des deux pays face aux Etats-Unis.





Face à la résistance ukrainienne et à l'unité des démocraties occidentales, qui ont pris des sanctions sans précédent contre elle, la Russie ne peut compter que sur la puissance chinoise pour échapper à un isolement économique total. Dans ce contexte, Sergueï Lavrov a profité d'un entretien bilatéral dans l'est de la Chine avec son homologue Wang Yi pour annoncer l'avènement du nouvel ordre mondial rêvé par les deux pays.





“Un ordre mondial multipolaire juste”





"Nous vivons une étape très sérieuse dans l'histoire des relations internationales", a-t-il déclaré, dans une vidéo de l'entretien diffusée par son ministère. "Je suis convaincu qu'à l'issue de cette étape, la situation internationale sera nettement plus claire et que nous (...) nous dirigerons vers un ordre mondial multipolaire, juste, démocratique", a-t-il lancé à son hôte. Dans un communiqué diffusé par Moscou, les deux pays ont annoncé vouloir "poursuivre l'approfondissement de la coordination en politique étrangère" et "élargir l'action commune", mais sans annoncer de mesures concrètes de soutien de la Chine à la Russie .





La Chine réaffirme son amitié mais...





Les puissances occidentales ont mis en garde Pékin contre tout soutien au régime du président russe Vladimir Poutine qui permettrait à Moscou d'atténuer l'impact des sanctions. Les entreprises chinoises font preuve de prudence dans leurs échanges avec la Russie, de peur d'être frappées par ricochet par ces sanctions. M. Lavrov a donc dû se contenter d'une réaffirmation du caractère illimité de l'amitié entre les deux pays face au rival américain commun. "La coopération sino-russe est sans limite. Notre recherche de la paix est sans limite, notre défense de la sécurité est sans limite, notre opposition à l'hégémonie est sans limite", a énuméré un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, interrogé sur la visite du ministre russe.





Pékin se refuse de condamner l’invasion





Depuis le 24 février, Pékin s'est refusé à condamner l'invasion de l'Ukraine. Début mars, Wang Yi avait même salué une amitié "solide comme un roc" avec Moscou, et défendu les préoccupations "raisonnables" de la Russie pour sa sécurité. Quelques semaines avant la guerre, Vladimir Poutine avait lui-même été chaleureusement reçu par son homologue chinois Xi Jinping à Pékin. Les deux pays avaient déjà célébré une amitié "sans limites" et dénoncé "l'extension" de l'Otan.





L'Afghanistan au menu





Sergueï Lavrov doit participer en Chine à deux jours de réunions sur l'Afghanistan, durant lesquelles il devrait côtoyer un diplomate américain. Pékin et Moscou ont vu dans le départ des forces américaines de Kaboul une preuve de l'affaiblissement de l'Amérique. La réunion, organisée à Tunxi (est), dans la grande région de Shanghai, rassemble sept pays voisins de l'Afghanistan. Le chef de la diplomatie des talibans au pouvoir à Kaboul, Amir Khan Muttaqi, est également attendu, selon l'agence Chine nouvelle. Parallèlement, doit se tenir une réunion d'un “mécanisme de consultation” sur l'Afghanistan, avec la participation de diplomates de Chine, de Russie, du Pakistan mais aussi des Etats-Unis. Selon un porte-parole du département d'Etat américain, le représentant spécial de Washington pour l'Afghanistan, Tom West, doit assister à la réunion.





Visite chinoise à Kaboul