En France, un enfant sur cinq ne mange pas trois repas par jour, alerte l’Unicef

Alerte de l’Unicef sur les privations matérielles et sociales des jeunes générations en France. Un enfant sur cinq ne mange pas trois repas par jour dans l’Hexagone, et plus d’un sur quatre a subi des violences physiques de la part d’autres enfants, selon les résultats d’une consultation menée par l’agence onusienne auprès de 20 000 jeunes âgés de 6 à 18 ans. L’Unicef annonce la création d’un observatoire des droits de l’enfant.