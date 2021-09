En France, une lycéenne attaquée avec une machette par une autre élève

Agression d'une lycéenne en France

Une dispute, comme il y en a souvent dans les écoles, a donné lieu à une agression peu banale. En effet, une adolescente a été agressée par une camarade de classe avec une machette lundi dans un lycée de Bourgoin-Jallieu, en Isère, en France. Plus de peur que mal, la victime n’est que légèrement blessée. L’agresseuse a, quant à elle, été placée en garde à vue.

L’agression a eu lieu pendant les cours, alors que les deux adolescentes se trouvaient donc en classe. La victime a été légèrement touchée au bras avant que l’enseignant intervienne pour interrompre l’attaque. La jeune fille a été hospitalisée et a subi quelques points de suture au bras. Elle était également en état de choc.





Selon le Dauphiné Libéré, l’origine de cette agression serait un différend entre les deux jeunes filles, âgées de 17 ans, survenu lundi matin dans la cour du lycée. La victime aurait “mal regardé” l’agresseuse. Cette dernière a donc quitté l’établissement pendant la pause de midi et est donc revenue avec une machette d’une cinquantaine de centimètres cachée dans un sac.