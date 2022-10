En Haïti, une personne tuée lors d’une manifestation contre le gouvernement et son appel à une aide internationale

Le premier ministre, Ariel Henry, a demandé à la communauté internationale une « force spécialisée armée » afin de stopper l’insécurité endémique et la crise humanitaire qui touchent le pays gangrené par les gangs.



Au lendemain d’un appel d’Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies (ONU), au déploiement d’une force armée internationale en Haïti pour aider un pays « paralysé », des milliers d’Haïtiens ont manifesté, lundi 10 octobre, à Port-au-Prince, pour protester contre le gouvernement.



La manifestation dans la capitale a été émaillée de violences, de scènes de pillages et la police a fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser la foule, a constaté un correspondant de l’Agence France-Presse (AFP).





Plusieurs personnes ont été blessées par balle et une personne a été tuée, a également constaté le correspondant de l’AFP. Les organisateurs ont accusé la police d’être à l’origine de cette mort. « Cette jeune fille ne représentait aucune menace. Elle a été tuée en exprimant son désir de vivre dans la dignité », a dénoncé un manifestant quadragénaire qui a souhaité conserver l’anonymat.