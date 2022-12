En Iran, le pouvoir menacé par les guerrières d’une nouvelle révolution

Secoué par ce qui est désormais plus qu’une simple révolte, Téhéran tremble mais refuse de lâcher du lest. Mais les femmes iraniennes, mobilisées depuis septembre, n’ont pas l’intention de revenir en arrière.











Le 26 septembre, Libération faisait sa une sur une émeute encore mal cernée, presque incompréhensible, de femmes dans les rues de Téhéran, reprenant en couverture en persan le slogan «Zan, zendegi, azadi» («Femme, vie, liberté»), scandé et brandi par les manifestantes après la mort de Mahsa Amini le 16 septembre. Nous avons publié depuis plus de 60 reportages, analyses, enquêtes et tribunes. Mais le reportage que nous publions aujourd’hui est différent, car il est fait de l’intérieur, avec toutes les précautions nécessaires pour protéger ceux et surtout celles qui ont bien voulu nous parler. Oui, l’Iran n’en est pas à sa première crise : 1999, 2009, 2017, 2019, toutes ces années ont été marquées par de larges manifestations, à chaque fois étouffées par une répression violente.