Prêtre tué en Vendée : Pourquoi Emmanuel Abayisenga était encore en France

SEBASTIEN SALOM-GOMIS VIA AFPPourquoi l'homme qui a tué le prêtre en Vendée était-il toujours en France (Un prêtre tué en Vendée le 9 août Photo par Sebastien SALOM-GOMIS/AFP)

Le ressortissant rwandais qui a reconnu avoir tué Olivier Maire est mis en examen dans l'enquête sur l'incendie de la cathédrale de Nantes en juillet 2020.





VENDÉE - L'incompréhension après le meurtre d'un prêtre en Vendée. De nombreux responsables de droite et d'extrême droite ont dénoncé sur Twitter le "laxisme" et la "faillite" de l'État après le "dramatique assassinat" dont un prêtre a été victime en Vendée ce lundi 9 août.





L'homme qui a reconnu les faits à la gendarmerie de Mortagne-sur-Sèvre est un ressortissant rwandais qui est mis en examen et a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de la cathédrale de Nantes en juillet 2020; il devait pointer à la gendarmerie tous les 15 jours et avait interdiction de se rendre en Loire-Atlantique. Cela faisait plusieurs semaines que la victime avait recueilli Emmanuel Abayisenga, après sa détention provisoire, et l'hébergeait au sein de la communauté des frères missionnaires Montfortain. Le suspect y était revenu fin juillet après un séjour sans un hôpital psychiatrique.





"En France, on peut donc être clandestin, incendier la cathédrale de Nantes, ne jamais être expulsé, et récidiver en assassinant un prêtre. Ce qui se passe dans notre pays est d'une gravité sans précédent: c'est la faillite complète de l'État et de Gérald Darmanin", a dénoncé Marine Le Pen. Le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, s'est aussi interrogé sur Twitter: "Mais que faisait encore cet individu en France?"

À cette question, Gérald Darmanin a rapidement répondu, reprochant à la présidente du Rassemblement national de polémiquer "sans connaître les faits". Il explique ainsi que "cet étranger n'était pas expulsable malgré son arrêté d'expulsion tant que son contrôle judiciaire n'était pas levé".

Un argument réitéré par le ministère de l'Intérieur à France Bleu, précisant que des recours avaient été formulés dans cette affaire devant le tribunal administratif et étaient en cours d'examen. "Sa présence sur le territoire national était rendue nécessaire par l'enquête en cours", a insisté le vice-procureur de la Roche-sur-Yon au cours d'une conférence de presse.

"Aucune action administrative (expulsion, reconduite à la frontière) ne peut être mise en œuvre dès lors qu'un juge au pénal est saisi pour des faits délictuels ou criminels" explique sur LCI Marc Rollang porte parole de l'association Gendarmes et citoyens. Jérôme Poirot, ancien adjoint coordinateur national du renseignement, ajoute auprès du même média que, "s'il avait été expulsé, la peine d'emprisonnement prononcée n'aurait pas pu être mise en œuvre". Il évoque alors "des questions complexes qui nécessitent de la pédagogie pour comprendre quels sont les principes qui guident notre droit".

Expulsable dès 2019?





Mais cet argument ne résout pas toutes les questions: à Gérald Darmanin, Marine Le Pen rétorque que l'étranger d'origine rwandaise était expulsable depuis 2019, bien avant l'incendie de la cathédrale et la mise en place de son contrôle judiciaire.





En effet, arrivé en France en 2012 après avoir fui son pays natal où il se disait en danger, l'homme avait effectué de nombreuses démarches en vue d'obtenir l'asile, mais toutes avaient été rejetées selon 20 Minutes qui précise qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) depuis 2019. Celle-ci n'avait, à l'époque, pas été mise en œuvre.

Pour le porte-parole du RN, Sébastien Chenu, "chaque jour, notre pays s'enfonce un peu plus" et "il va vraiment falloir se réveiller!" Le maire de Béziers, Robert Ménard, a dénoncé un "crime ignoble" et l'eurodéputé RN Jérôme Rivière estimé que "le laxisme de Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti tue. Ils doivent rendre des comptes!"





Un "épouvantable échec de l'État"





La candidate à droite à la présidentielle Valérie Pécresse (Libres, ex-LR) s'est dite "bouleversée", tandis que Xavier Bertrand (ex-LR), lui aussi candidat, a fait part de son "effroi" après cet assassinat "qui frappe au cœur les catholiques à quelques jours de l'Assomption".