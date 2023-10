En visite au Ghana : Le chef de la diplomatie européenne jette des fleurs à Bazoum

Le haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères, Josep Borrell, était au Ghana, le weekend dernier. Il s’est entretenu avec le président Nana Akufo-Addo. Les deux hommes ont discuté de la crise sécuritaire en Afrique de l’Ouest.





Un peu plus tard, M. Borrell a animé une conférence de presse avec le ministre ghanéen de la Défense Dominic Nitiwul. A l’occasion, le haut représentant de l’UE a rendu hommage au président nigérien déchu Mohamed Bazoum.





« Nous avons essayé d’entrer en contact avec lui »





Il a notamment loué son courage et son refus de démissionner. « Je rends hommage au courage du président (du Niger Mohamed) Bazoum qui a résisté au coup d’Etat contre lui, en refusant de démissionner. Nous avons essayé d’entrer en contact avec lui. Nous savons que les Etats membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et les pays de l’Union européenne le soutiennent fermement et demandent sa libération. Nous continuerons à le faire », a déclaré M. Borrell.





Rappelons que l’Union européenne exige le retour de Mohamed Bazoum dans son fauteuil présidentiel, tout comme la France.