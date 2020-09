Enlevée et maltraitée, une Belge libérée d'une ferme isolée en Espagne

Enlèvement et maltraitance en Espagne

La police a libéré une Belge qui avait été kidnappée par son partenaire et enfermée dans une ferme isolée en Espagne. Blessée, elle a profité d’un moment d’inattention de son ravisseur pour demander de l’aide. La Guardia Civil espagnole est intervenue à l’intérieur de la ferme isolée de Mijas, dans la province de Malaga, il y a environ une semaine.





Lorsque son ravisseur ne la surveillait pas, la femme a réussi à informer son frère qui vit en Belgique. Il a à son tour prévenu la police belge, qui est entrée en contact avec les autorités locales. Les policiers savaient plus ou moins où chercher, mais n’avaient pas reçu de localisation exacte. Ils savaient seulement que la victime était enfermée dans une ferme à Mijas, à 5 ou 6 kilomètres de la côte.





Une opération de recherche à grande échelle a été lancée dans la région. Lorsque des policiers ont frappé à la porte d’une ferme isolée, ils ont été accueillis par le ravisseur lui-même. La jeune femme enlevée était à l’intérieur. Elle n’était pas attachée, mais ne pouvait pas non plus s’échapper car elle était sans cesse menacée par l’homme de 28 ans. La femme a été lourdement blessée par son agresseur.