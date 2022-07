Enlèvements, détention et tortures dans le sud de l’Ukraine: HRW accuse la Russie

Guerre en Ukraine, HRW accuse la Russie

Selon l’AFP (Agence France-Presse), l’ONG Human Rights Watch accuse l’armée russe de se livrer à des tortures, des détentions illégales et des disparitions forcées de civils dans les zones sous leur contrôle dans le sud de l’Ukraine.





“La chercheuse Loulia Gorbounova précise qu’un abîme de peur et une anarchie sauvage demeurent dans les zones occupées du sud de l’Ukraine”, dans un communiqué de l’organisation.





C’est dans cette même optique que Mme Gorbounova dénonce ces faits dans les régions de Kherson et Zaporijia qui sont en partie contrôlées par l’armée russe et exige à l’armée russe de mettre fin à cette injustice.





L’ONG déclare avoir interrogée plus de 70 Ukrainiens dont 40 cas d’abus et précise la torture de trois membres de la défense territoriale ukrainienne qui ont été prisonniers de guerre et dont deux ont fini par perdre la vie.





Aliona Lapchuk a indiqué à l'AFP que son mari, qui était un membre de la défense territoriale, avait disparu, en juin, dans cette ville après un interrogatoire par des troupes russes, avant que son corps soit retrouvé au fond d’une rivière en début juin.