Énorme collision en chaîne aux États-Unis: trois morts et au moins 20 blessés

Une collision mortelle aux Usa

Une énorme collision en chaîne dans l’État américain de Pennsylvanie a fait au moins trois morts et plus de vingt blessés, rapporte lundi le journal The Washington Post, citant les autorités locales. Au moins cinquante véhicules ont été impliqués dans cet accident, qui s’est produit pendant une forte averse de neige.





La collision en chaîne s’est produite vers 10h30 (heure locale) sur une autoroute à environ 140 kilomètres à l’ouest de New York. Les photos de l’accident montrent notamment des voitures en feu.





Le service national de météorologie avait émis un avertissement concernant les averses de neige.