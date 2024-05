Equateur : qui est Landy Parraga, l’ancienne candidate à Miss Equateur abattue par des assassins dans un restaurant ?

Dimanche 28 avril, Landy Parraga a été abattue dans un restaurant par un groupe d’hommes armés à Quevedo, une ville située dans la province de Los Ríos, dans le centre du pays. Ancienne candidate à miss Equateur 2022, elle était suivie par plus de 160.000 personnes sur Instagram.





Un drame. Landy Parraga Goyburo, une jeune femme de 23 ans et candidate au concours de Miss Equateur en 2022, a été abattue dimanche 28 avril dans un restaurant alors qu’elle était en train de discuter tranquillement avec un homme.





Les images délivrées par la caméra de surveillance du lieu montrent en effet deux individus armés débarquer dans ce restaurant, se munir de leur arme et tirer en direction de l’ancienne candidate à Miss Equateur. Cette dernière a été touchée par plusieurs balles.









Si pour l’heure aucune information n’a été délivrée sur l’identité des meurtriers ainsi que sur leur mobile, on en sait un peu plus sur le profil de l’ancienne candidate à Miss Equateur, représentant la province de Los Ríos et suivie par plus de 160.000 personnes sur Instagram.





DES LIENS PRÉSUMÉS AVEC UN TRAFIQUANT DE DROGUE

C’est sur les réseaux sociaux que Landy Parraga partageait ses aventures et son train de vie luxueux entre voyage et repas gastronomiques. La jeune femme était aussi passionnée de sport et dirigeait sa propre entreprise spécialisée dans la vente en ligne des vêtements sportifs.









Derrière le style de vie luxueux de Landy Parraga montré sur les réseaux sociaux, se cachait une réalité plus sombre. Dans le passé, cette ancienne candidate de Miss Equateur fréquentait Leandro Norero, un trafiquant de drogue assassiné en prison en 2022.





À l’issue d’une enquête ouverte par le parquet dans le cadre d’une importante affaire de criminalité organisée, le nom de Landy Parraga a été mentionné dans une discussion rendue public par le bureau du procureur général.