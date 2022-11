EQUIPE DE FRANCE: CAMAVINGA CIBLE D’INSULTES RACISTES APRÈS LE FORFAIT DE NKUNKU

Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga (20 ans), milieu de terrain de l’équipe de France, est pris à partie sur les réseaux sociaux depuis mardi soir après la blessure et le forfait de Christopher Nkunku, consécutif à un choc entre les deux hommes à l’entraînement.





L’équipe de France quitte Clairefontaine pour le Qatar ce mercredi dans une ambiance lourde. Après le forfait de Presnel Kimpebme lundi, Christopher Nkunku a, à son tour, renoncer à participer la Coupe du monde après s’être blessé à l’entraînement mardi dans un duel avec Eduardo Camavinga lors d’une opposition à dix contre dix. Le joueur de Leipzig souffre d’une entorse du genou gauche selon L’Equipe et son forfait a été officialisé dans la soirée par la Fédération française de football (FFF).









Les réseaux sociaux n’avaient pas attendu cette confirmation pour prendre à partie Camavinga, cible de violents messages dont certains à caractère raciste. Ceux-ci sont particulièrement virulents sur sa dernière publication Instagram, postée lors de son arrivée à Clairefontaine lundi. L’ancien Rennais, benjamin du groupe France, s’était immédiatement porté aux côtés de Nkunku pour prendre de ses nouvelles après son tacle dans le duel. La nouvelle de son forfait et les insultes racistes contre l’ancien Rennais alourdissent le climat autour de cette équipe de France qui rallie le Qatar, ce mercredi, escortée de doutes.





Kolo Muani devrait être appelé en renfort

Mardi, la Fédération française de football (FFF) a adressé le dossier médical de Christipher Nkunku à la Fifa pour acter son forfait et pouvoir faire venir un renfort, chose possible jusqu’à la veille de son premier match, mardi contre l’Australie. Celui-ci devrait être Randal Kolo Muani, attaquant de Francfort qui avait fêté ses deux premières sélections en septembre dernier.

Dans un entretien accordé à RMC Sport mardi, Camavinga s’était confié sur ses aspirations lors de cette Coupe du monde, son rôle à jouer dans un secteur (le milieu de terrain) dépourvu de ses deux tauliers Paul Pogba et N’Golo Kanté, blessés et absents et sa bonne humeur. "Quand une personne en face de toi apporte de la joie de vivre c’est plus plaisant, avait-il expliqué. Le plus important c’est le terrain mais je suis aussi une bonne personne."