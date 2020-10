Erdogan caricaturé par Charlie Hebdo: Ankara promet des mesures «judiciaires et diplomatiques»

La Turquie a annoncé mercredi 28 octobre qu'elle allait prendre des mesures «judiciaires et diplomatiques» après la publication par l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo d'une caricature du président Recep Tayyip Erdogan. «Les actions judiciaires et diplomatiques nécessaires seront entreprises contre ladite caricature», a déclaré la direction de la communication de la présidence turque dans un communiqué en français. Cela intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Ankara et Paris.