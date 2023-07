Erdogan d'accord pour soutenir l'adhésion de la Suède à l'Otan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a donné son accord pour soutenir l'adhésion de la Suède à l'Otan, qu'il bloquait depuis plus d'un an, a annoncé lundi le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, saluant "une journée historique".