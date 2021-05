Erdogan porte plainte contre une opposante qui l'a comparé à Netanyahu

Recep Erdogan porte plainte contre une opposante

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a porté plainte jeudi contre une cheffe de l'opposition qui l'avait comparé au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ont rapporté les médias turcs.

Dans sa plainte, le chef de l'Etat turc a réclamé des dédommagements de 250.000 livres turques (24.475 euros) à la dirigeante du parti d'opposition Iyi ("Bon¨Parti" en turc), Meral Aksener, selon l'agence étatique Anadolu. Mme Aksener, une politicienne nationaliste, a affirmé mardi devant le groupe parlementaire de son parti que M. Netanyahu provoquait, selon elle, comme M. Erdogan, des crises pour rester au pouvoir.





"Benjamin Netanyahu, qui est en quelque sorte la version israélienne de M. Erdogan, n'a pas hésité à viser des civils et des enfants pour saboter ses rivaux politiques et garder de cette manière son poste", a-t-elle déclaré en se référant à la campagne de bombardements israéliens contre la bande de Gaza. Mercredi soir, lors d'une rencontre télévisée avec des jeunes, M. Erdogan a vivement critiqué Mme Aksener, la qualifiant "d'immorale" pour l'avoir placé "au même niveau que Netanyahu".





"Je n'ai même pas rencontré Netanyahu. (...) Il n'a jamais été notre ami et ne le sera jamais", a-t-il ajouté. M. Erdogan s'est érigé en défenseur de la cause palestinienne durant ses dix-huit ans au pouvoir comme Premier ministre ou président et accuse régulièrement Israël de "terrorisme" envers les Palestiniens. Lundi, il s'en est pris avec virulence aux dirigeants israéliens pour les frappes engagées depuis le 10 mai dans la bande de Gaza.