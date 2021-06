Éric Zemmour candidat à l’élection présidentielle? “Peut-être qu’il faut passer à l’action”

Eric Zemmour Chroniqueur, Potentiel Candidat en 2022

“Je fais de plus en plus de propositions”, a affirmé Éric Zemmour lors d’une interview accordée au média indépendant Livre Noir sur YouTube. L’hypothèse de sa candidature à l’élection présidentielle française de 2022 ne relève plus de la fiction politique: “Je pense de plus en plus à comment mettre en application ce que je dis”, a-t-il confié.





Au cours de ce large entretien filmé, Éric Zemmour a notamment évoqué le journaliste monarchiste et nationaliste de l’Action française, Jacques Bainville qui disait, à la fin de sa vie, “avoir toujours eu le tort de ne pas viser assez haut”: “J’ai depuis vingt ans annoncé, prophétisé, en vain pour l’instant, en disant, ‘voilà ce qu’il va arriver’. J’ai longtemps pensé que cela suffisait. (...) Là, en voyant les états d’âme de Jacques Bainville… Peut-être qu’il faut passer à l’action car la prévision, la prédiction, même la prophétie, ne suffit pas”, a-t-il déclaré au média Livre Noir (l’extrait à découvrir ci-dessus à partir de 1h12min24sec).

Thèmes de prédilection

Éric Zemmour, 62 ans, journaliste au Figaro, éditorialiste sur CNews, écrivain et polémiste, est revenu sur ses thèmes de prédilection: l’immigration, l’islam et le voile: “De Marine Le Pen à Emmanuel Macron, ils ne comprennent pas ce qu’il se passe. Ils ont tous compris que la sécurité allait être au centre de la présidentielle. Très bien, mais le sujet, ce n’est pas la sécurité, la sécurité est un problème parce que nous vivons un changement de peuple et une guerre de civilisation sur notre sol”, estime-t-il.





L’inquiétude de Marine Le Pen

Preuve que sa candidature se précise, elle commence à susciter l’inquiétude de l’extrême droite en France. Marine Le Pen, elle-même candidate du RN (ex-FN) à l’élection présidentielle, a en effet déclaré ce dimanche que l’entrée en lice d’Éric Zemmour risquerait d'affaiblir “le camp national” lors de ce scrutin. “Je suis profondément attachée à la démocratie (...), cela ne me pose qu'une interrogation: quel est l'intérêt de cette candidature?”, a commenté Mme Le Pen lors du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. Selon la cheffe du RN, “objectivement, c'est une candidature qui peut aider Emmanuel Macron à arriver en tête à l'élection présidentielle, ce que les sondages ne lui accordent pas pour l'instant”.





Zemmour pense déjà à sa campagne

Les spéculations se multiplient sur les velléités de M. Zemmour de franchir le pas vers la politique active, tandis que différentes personnalités se prononcent pour le soutenir. Selon Politico, M. Zemmour se serait par ailleurs mis en quête d'un directeur de campagne.





Il s’est entretenu avec Marine Le Pen

Interrogée, Mme Le Pen a indiqué s'être entretenue avec le journaliste. “Je lui dis: vous êtes un éditorialiste et un écrivain respecté et écouté. N'affaiblissez pas, même un tant soit peu, le camp national auquel vous êtes attaché”, a-t-elle commenté, sans vouloir s'avancer plus avant sur la teneur de cet échange.





Dans “le camp des alliés”