Eric Zemmour : le presque candidat sur un nuage

Propulsé deuxième dans les intentions de vote dans un dernier sondage, Eric Zemmour surfe sur une notoriété grandissante et profite de son statut de non-candidat pour attirer toujours plus de soutiens.







«Officiellement», Eric Zemmour n’est pas candidat à la présidentielle. Mais il est bien en campagne. Il y a trois semaines, à Nice, lors d’une conférence donnée pour la sortie de son livre autoédité, La France n’a pas dit son dernier mot, le polémiste d’extrême droite condamné pour incitation à la haine raciale s’est félicité devant ses troupes d’avoir «entre un et deux mois d’avance» sur ses prévisions. A l’époque, celles-ci consistaient à atteindre le niveau symbolique des 10% dans les sondages. Le voilà à 17% dans une enquête Harris Interactive pour Challenges, deuxième derrière Emmanuel Macron. Sa courbe croise celle de la candidate du Rassemblement national et ceux du parti Les Républicains. Résultat, le chroniqueur de CNews et salarié du Figaro engrange des soutiens d’ex-marinistes. Après les encouragements de Marion Maréchal, avec qui il s’est affiché à Budapest les 23 et 24 septembre lors d’un réactionnaire sommet «démographique» organisé par le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, c’est Jean-Marie Le Pen qui s’est dit prêt, le week-end dernier, à voter Zemmour s’il était mieux placé que sa fille pour battre Macron. Sur les réseaux sociaux, d’anciens proches évincés de Marine Le Pen – comme l’ex-eurodéputé Aymeric Chauprade – se font un plaisir de vanter le «talent» et les «convictions fortes» de Zemmour. Lequel ratisse aussi dans les anciens de la Manif pour tous : le préfet (à la retraite) Jean-Paul Bolufer, ex-directeur de cabinet de Christine Boutin, anti-avortement et proche de l’identitaire Jean-Yves Le Gallou, a rejoint, selon le Point, l’équipe du pas encore candidat.





Vieilles lubies





Zemmour profite à fond de cette fausse casquette de simple écrivain. Derrière ses énormes séances de dédicaces se dissimulent en réalité de vrais meetings politiques assurés à peu de frais : pas de sono, mise en scène et éclairages quasi inexistants, une table, un fauteuil, un micro. Zemmour fait ce qu’il sait faire et ce que ses proches ont prévu pour lui, à savoir des conférences publiques dans des centres-villes, masquant aussi ses difficultés de tribun. Ses événements se résument à un exposé d’une heure où l’auteur préféré des droites radicales rabâche ses vieilles lubies : son obsession pour l’islam ou le fantasme raciste du «grand remplacement». Lundi, au Palais des congrès de Paris, le «débat» avec le philosophe Michel Onfray s’est concentré sur une supposée «guerre des civilisations», servant au polémiste de marchepied : 3 700 places vendues très vite malgré leur prix (entre 24 et 44 euros) dans une salle remplie de jeunes pro-Zemmour acclamant leur champion par des «Président !».









«La dynamique est clairement dans le camp de Zemmour, soupire un cadre RN. Il n’y a pas que les sondages. Il y a la ferveur dans les meetings, sa puissance sur les réseaux sociaux, les audiences sur les plateaux, il y a tout qui corrobore. Après, est-ce que sa dynamique va avoir une limite et, du coup, est-ce que le croisement des courbes est réversible ?» Ses adversaires parient que le moment de l’«annonce» de candidature va le faire redescendre. «Ça va le mettre dans le marigot des candidats et casser son mouvement», espère un politique aguerri. Pendant ce temps ses équipes récoltent des parrainages. Lui promet un vrai programme. Le tout en restant au centre du jeu politico-médiatique. Sur son nuage.