Eric Zemmour réagit à son expulsion d’un terrain de futsal: “Quand un citoyen est chassé, on n’est plus en France”

La Reaction de Zemmour aprés avoir été chassé d'un terrain

Expulsé d’une salle de football samedi par Nourredine Zidane, le frère de Zinédine, près de Marseille, Eric Zemmour a réagi à l’incident sur LCI.

Samedi après-midi, Eric Zemmour a participé à un match de foot en salle au complexe sportif Z5 d’Aix-en-Provence, créé par la star du football Zinedine Zidane. En short et maillot, M. Zemmour a entamé un match avec des sympathisants locaux avant que la partie ne soit abruptement arrêtée par des responsables du centre, mécontents de la présence de nombreuses caméras.





Le candidat a commenté l’incident sur LCI: “Mes militants savaient que je venais à Marseille et savaient que j’aime le foot, et donc ils ont loué ce terrain pour que j’y joue. J’ai accepté avec joie, sans savoir que c’était le club de Zidane pour qui j’ai une grande admiration. Évidemment que je n’allais pas donner mon nom comme je suis harcelé par ceux qui s’appellent les antifa.”





“Quand ils ont appris que j’étais là, ils ont débarqué et ils ont menacé de faire venir les quartiers nord pour me déloger et donc de causer des troubles publics. Je les accuse d’intimidation et de véhémence. La gauche nous a appris que le sport rassemblait, je constate que ce n’est pas le cas. Il y a aujourd’hui des enclaves étrangères où la loi française ne s’applique plus. C’est un exemple parmi d’autres. Quand un citoyen français vient dans les règles et qu’il est chassé, on n’est plus en France”, a-t-il affirmé.