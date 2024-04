Eruption volcanique dans l'est de l'Indonésie

Le mont Ibu, situé dans l'est de l'Indonésie, est entré en éruption dimanche, crachant vers le ciel une colonne de cendres jusqu'à 3,5 km au-dessus du cratère, ont annoncé les autorités.



L'éruption, qui a commencé à 00H37 heure locale (15H37 GMT samedi) a duré plus de trois minutes, a déclaré dimanche dans un communiqué Axl Roeroe, un responsable du poste de contrôle du volcan planté sur les îles Moluques du Nord.



"Résidents et touristes près du mont Ibu, veuillez ne conduire aucune activité dans un rayon de deux kilomètres (autour du cratère)", a-t-il ajouté.



Le niveau d'alerte du volcan, d'une altitude de 1.325 mètres, est maintenu à deux sur une échelle de quatre. Aucune évacuation n'a été ordonnée après l'éruption.



Les autorités ont cependant appelé la population à porter des masques et des lunettes en cas de sortie, afin de se protéger d'éventuelles pluies de cendres volcaniques.



L'archipel indonésien se trouve sur la "Ceinture de feu" du Pacifique, une zone d'intense activité volcanique.



Mi-avril, le mont Ruang, dans le nord du pays, est aussi entré en éruption, entraînant l'évacuation de milliers d'habitants.



L'aéroport international de Manado, situé à plus de 100 kilomètres de ce cratère, avait alors été fermé plusieurs jours.