Éruption volcanique en cours en Islande

Une éruption volcanique émanant d'une fissure a commencé mercredi près de Reykjavik, a annoncé l'Institut météorologique d'Islande.

La fissure, d'où l'on pouvait voir jaillir de la lave sur les images des médias locaux, est située à quelque 40 kilomètres de Reykjavik, près du site du Mont Fagradalsfjall, où un volcan était entré en éruption en 2021. “L'éruption a débuté près de Fagradalsfjall. La localisation exacte est encore à confirmer”, a indiqué l'institut sur Twitter.

