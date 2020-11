Espagne : 10 800 migrants africains ont débarqué en 8 mois

Selon L'AS qui donne la nouvelle, un tel rythme n’avait pas été observé dans le secteur de l’immigration clandestine depuis plus d’une décennie.Entre janvier et septembre 2020, 10 800 migrants africains sont arrivés sur les côtes des îles espagnoles des Canaries, a indiqué l’OIM. Soit plus 300% de plus que l’année dernière.En 2019, toutes les arrivées de migrants clandestins sont cumulées à 2600. En 2020, 271 migrants clandestins ont péri en mer, renseigne toujours l’OIM.