Espagne : Deux migrants meurent dans un incendie

Deux morts et 17 blessés. C’est le bilan de l’incendie survenu hier mercredi dans un entrepôt industriel de la ville catalane de Badalone (Nord-Est) en banlieue de Barcelone. Entre 100 et 200 migrants y vivaient dans des conditions précaires, selon les autorités municipales.Les images du drame montrées à la télévision ont été choquantes, avec d’énormes flammes sortant du bâtiment d’où plusieurs migrants tentaient de s’échapper.La responsable de l'autorité catalane de la santé, Alba Vergés, indique que parmi les blessés, deux sont dans un état critique.«Je suis profondément désolé pour la perte de vies humaines et je remercie les services d'urgence pour leur travail qui a permis de sauver des dizaines de personnes des flammes», a déclaré le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, sur son compte Twitter, jeudi matin.