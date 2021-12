Espagne : La police cravate un Sénégalais membre d'un gang de malfaiteurs

La police espagnole a démantelé un réseau de malfaiteurs composé de sept personnes (un Espagnol, un Sénégalais et 5 Marocains).



Les mis en cause sont suspectés d’être responsables de plusieurs vols avec violences et intimidations.



Selon Les Échos qui donne la nouvelle, ils avaient pour cible des gens vulnérables, âgés et circulant seuls sur la voie publique.



Le Sénégalais et son gang opéraient entre 12h00 et 16h00 ainsi que la nuit de 21h 00 à 2 heures du matin.



Les effets volés, les moyens utilisés, les caractéristiques physiques et d'autres données indiquaient qu'ils avaient affaire à un secteur criminel spécifique qui utilisait une procédure assez particulière pour commettre ses forfaits.



Aux dernières nouvelles, rapporte le journal dans sa livraison du jour, ils ont tous été arrêtés et envoyés en prison, en attendant leur procès.