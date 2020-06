Espagne : Le Sénégalais meurtrier de sa femme à la barre

Mamadou Diallo, qui avait mortellement poignardé son épouse Rokhaya D., âgée de 42 ans, sera jugé le 26 juin prochain, informe Les Échos dans sa livraison de ce samedi.Pour rappel, le drame a eu lieu le 25 novembre 2018, dans l'appartement du couple, à Monzón, dans la province d'Huesca (Aragon). Elle a été poignardée en présence de ses deux enfants, âgés de 8 et 4 ans.La victime vivait depuis 10 ans en Espagne et travaillait à la mairie de Monzón. Le couple, originaire de Kaolack, battait de l'aile et le mari, condamné pour violences conjugales, a été interdit de s'approcher de son épouse en 2013.