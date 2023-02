Espagne : Un couple sénégalais envoyé en prison

Âgés respectivement de 18 et 23 ans, M.B.B. M. et S. D. B., 2 Sénégalais, ont été envoyés en prison en Espagne. D’après Les Echos, il leur est reproché d’avoir pompé 70 000 euros, soit plus de 45 millions F CFA, des comptes d’une septuagénaire malade.



Le journal souligne que c’est en octobre dernier que la police espagnole a procédé à l’arrestation de M.B.B.M. pour avoir retiré la somme des comptes de la vieille dame dont elle s’occupait depuis plusieurs mois. Cependant, l’enquête s’est poursuivie, permettant de découvrir que le petit-ami de la prévenue, un autre Sénégalais, était également impliqué.



Les enquêteurs ont découvert que 4600 euros provenant des fonds escroqués ont été versés dans un compte de jeu ouvert à son nom. Lui aussi a été arrêté.



La Banque a alerté la police après plusieurs transactions financières à partir du compte de la septuagénaire atteinte de troubles de la mémoire.