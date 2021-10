Espagne : Un député sénégalais contre la cherté des coûts du loyer à Madrid

Serigne Mbaye, député d’origine sénégalaise de Podemos au Parlement de Madrid, s’attaque à la cherté des coûts du loyer de la capitale.



Se battre sur tous les fronts



“C’est une insulte ce que la Communauté de Madrid fait avec les loyers, nous devons sortir et nous battre”, balance-t-il tout de go.



A en croire le député sénégalais, qui s’exprimait sur tormenta78.com visité par Senego, “la plupart des Madrilènes ont du mal à payer leur loyer. Ne pas se battre pour le résoudre est une insulte”.



Connaissance avec Serigne Mbaye



Serigne Mbaye, né le 8 mars 1975 à Thiès, est une personnalité politique espagnole d’origine sénégalaise et militant antiraciste.



Ancien pêcheur au Sénégal et vendeur ambulant en Espagne, il est devenu le premier député noir à l’Assemblée de Madrid, après les élections extraordinaires de 2021