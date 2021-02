Espagne : Un Sénégalais agressé, son oreille arrachée et jetée dans les toilettes

Le plaignant, d’origine sénégalaise et de nationalité espagnole, s’est rendu au commissariat de la police nationale à Elche. Dans sa plainte, il a déclaré qu’il avait subi une grave agression physique de la part d’une personne qui lui avait arraché une partie de l’oreille. Il a également été sérieusement choqué par les insultes racistes que l’agresseur présumé avait postées dans une vidéo mise en ligne sur Internet.Les agents ont découvert que l’auteur présumé avait téléchargé la vidéo sur un réseau social populaire montrant, sur une serviette ensanglantée, le bout d’oreille arraché en se moquant et en proférant des propos racistes. Bien que la vidéo ait déjà été effacée, la police a réussi à la récupérer et a constaté qu’elle avait déjà été vue près de 1000 fois.Le même jour, les agents ont localisé et arrêté l’auteur des faits, poursuivi pour coups et blessures et propos haineux. Au moment de l’arrestation, il a indiqué qu’il s’était débarrassé de l’oreille dans les toilettes.La police a découvert que les personnes impliquées ont commencé la discussion il y a quelques jours via le même réseau social, lorsque l’agresseur a tenté de servir de médiateur dans une dispute avec une tierce partie.L’agresseur, âgé de 22 ans et de nationalité espagnole, arrêté à de nombreuses reprises, a déjà été mis à la disposition de l’autorité judiciaire.