Espagne : Un Sénégalais condamné à 9 ans de prison

Dix mois après le drame de Gran Canaria, survenu en mars dernier, le tribunal de Las Palmas a condamné les mis en cause à neuf ans de prison.



Le Sénégalais Amadou D. et le Gambien Kate D. ont été jugés, hier, en Espagne devant le tribunal.



Les deux accusés ont été reconnus coupables de crime contre les droits des étrangers et d'homicide involontaire.



D’après Les Échos, ils ont été condamnés pour crime contre les droits des étrangers et homicide involontaire.



Ils sont poursuivis pour la mort de migrants qui avaient sauté du bateau au milieu de la mer pour mettre fin à leur calvaire.



Le Sénégalais Amadou D. avait jeté un jeté dans la mer un enfant déjà mort.



E. Habiba, une fillette de deux ans, est décédée, dans un hôpital, «en raison d'une grave déshydratation».



Au moins six autres personnes sont mortes de faim, de soif ou de désespoir.



Les deux condamnés doivent dédommager les mamans de la petite Habiba et de l'enfant jeté dans les eaux à hauteur de 118.524 euros chacune.



La mort de la petite Habiba, le 21 mars 2021, avait choqué l'Espagne. Le bateau dans lequel les migrants ont voyagé avait quitté Dakhla quatre jours avant d’être localisé