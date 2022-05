Espagne : un Sénégalais vole 164 millions d’aide sociale

Un Sénégalais de 47 ans, accusé d’avoir dribblé le Service basque de l’emploi (Lanbide), a été arrêté et mis à la disposition de la justice en Espagne.



Pendant dix ans, il aurait reçu indûment l’aide sociale en utilisant de fausses identités.



Chaque mois, le mis en cause recevait deux fois le RGI (Revenu garanti) et le PCV (allocation complémentaire de logement).



D’après Les Échos, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi, l’arnaque présumée aurait commencé en 2012 et rapporté au Sénégalais 205 000 euros (environ 164 millions de francs CFA).



Le Service basque de l’emploi s’est rendu compte du problème fin mars. Il a alerté la police, qui a arrêté le Sénégalais.



Les Échos rapporte que l’épouse du suspect, âgée de 48 ans, est également dans le collimateur de la justice. Celle-ci essaie de voir si elle était impliquée dans la fraude.