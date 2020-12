Espagne : Voici Mame Thierno Wagne, le deuxième Sénégalais décédé dans l'incendie de Badalona

Mame Thierno Wagne (voir photo) est originaire de Kaolack. Il est le deuxième Sénégalais décédé dans l'incendie de Badalona en Espagne, après Baye Gueye.Le bilan définitif de cet incendie fait état de 4 morts dont deux Sénégalais (Baye Gueye et Mame Thierno Wagne), deux Gambiens (Diouldé Salla et Fatimata Dramé) et 18 blessés, tous sortis des hôpitaux sauf deux Sénégalais toujours hospitalisés, renseigne une note reçue de l'organisation Horizons sans frontière (Hsf).